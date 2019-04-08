Делал закладки с метадоном: в Киеве задержали наркокурьера (фото, видео)

Происшествия

В Киеве полицейские задержали подозрительного молодого человека, у которого обнаружили 47 свертков с белым кристаллообразным веществом, внешне похожим на метадон. Об этом сообщили в столичной полиции. Напомним, на днях в суд направили материалы по преступной группе, которая вербовала украинцев в наркокурьеры.

Парня заметили во дворе на улице Ирпеньской в Святошинском районе.

По информации полицейских, правонарушителем оказался 19-летний уроженец Винницкой области, который выполнял роль «курьера».

«По словам задержанного, наркотики он получал от „работодателей“, которые оставляли их в условленном месте. Затем ему сообщали о месте и количество наркотиков, которые нужно было положить в „закладки“. В дальнейшем парень отправлял фото с координатами местонахождения наркотических веществ потенциальным клиентам. За одну такую ​​"закладку» ему платили 20 гривен", — рассказали в полиции.

Изъятые наркотические средства направили на экспертное исследование. Сейчас полицейские проверяют происхождение этих веществ и устанавливают организатора и других участников преступной схемы.

Открыто уголовное производство по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За содеянное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию. У дельцов были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен. А в Закарпатье сотрудники СБУ задержали наркокурьера (накануне его отъезда в ЕС) со 120 килограммами героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро.

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