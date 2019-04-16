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Происшествия

В общежитии Киево-Могилянской академии разгорается скандал: студенты жалуются, что их вещи выбрасывают из окна

15:45 16 апреля 2019 34
Вид из окна общежития
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось фото инцидента в общежитии Киево-Могилянской академии, где администрация распорядилась… выбросить вещи студентов, не отвечающие установленным правилам распорядка учреждения. Автор снимка, опубликованного в Facebook, утверждает, что подобное в общежитии происходит не впервые — несколько месяцев назад точно так же, из окна, был выброшен диван, тоже не понравившийся администрации.

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о далеко не европейских бытовых условиях в общежитии одного из ведущих вузов страны.

«Так может хватит строить в общежитии ведущего университета совковую казарму с ненормальними надзирателями?!», — задает вопрос автор записи.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о кровавой драме, разыгравшейся в общежитии одного из училищ города Тульчин на Виннитчине. Там двое студентов не поделили общую кухню. После драки одного из ее участников госпитализировали в реанимацию.

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