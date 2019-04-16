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- 16:09 В Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой паспортов
В Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой паспортов (фото)
Несколько украинцев и иностранцев создали группировку, которая занималась изготовлением поддельных документов, в том числе паспортов и видов на жительство. Фальшивки сбывались по всей территории Украины. Ранее сообщалось о разоблачении преступной схемы по легализации в Украине террористов «ДНР» и «ЛНР».
Как сообщают в Службе безопасности Украины, группировка также специализировалась на незаконной переправке людей через государственную границу Украины по поддельным документам. «Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии за две тысячи пятьсот долларов США», — заявляют в СБУ и сообщают о задержании трех участников группировки, в том числе гражданина одной из африканских стран.
Правоохранители провели обыски в Киеве и Киевской области, в результате которых были обнаружены сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов (в том числе украинских и российских паспортов, доверенностей, актов на землю), а также оружие и боеприпасы.
В рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом старей УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ задержали заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельностью Главного управления Нацполиции в Киеве, который организовал схему по выдаче разрешительных документов на приобретение, ношение и хранение оружия в обход закона и за деньги.
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