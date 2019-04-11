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Чиновника киевской полиции уличили в незаконной выдаче разрешений на оружие
Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киеве во время получения очередной взятки. Напомним, 7 апреля в Одессе правоохранители задержали на взятке 10 тысяч долларов прокурора.
Как сообщили в СБУ, оперативники установили, что подполковник киевской полиции организовал схему вымогания денег от граждан. За различные суммы чиновник выдавал разрешительные документы на приобретение, ношение и хранение оружия, обходя нормы закона.
К незаконной деятельности полицейский привлек своего знакомого в качестве посредника.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что ежедневная «прибыль» чиновника полиции составляла почти две тысячи долларов США.
Правоохранители задержали полицейского-взяточника и посредника в служебном кабинете чиновника во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов США.
По данному факту открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании таможенника, который за взятки помогал растамаживать «евробляхи». А в конце марта в Одессе во время получения взятки задержали судью Малиновского райсуда.
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