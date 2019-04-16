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- 16:27 Сумка, портрет и стихи: что Пугачевой подарили на день рождения
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Сумка, портрет и стихи: что Пугачевой подарили на день рождения (фото)
15 апреля легенде советской эстрады Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Примадонна в этот день не устраивала пышных торжеств, а принимала подарки и поздравления от самых близких в семейном замке в подмосковной деревне Грязь. В этот день она даже отказалась от репетиции своего грандиозного сольного концерта. Многие звездные коллеги поздравили именинницу в сети, а некоторые преподнесли памятные подарки.
Как пишет КП.ру, известный российский художник и давний друг Пугачевой Никас Сафронов написал очередной ее портрет. Он изобразил звезду в молодости, на пике ее славы.
Еще одно изображение, только Аллы в детстве, подарил ей дизайнер Игорь Гуляев. Он передал для певицы объемную сумку-шоппер, на которой изображена 12-летняя ученица музыкальной школы Алла Пугачева. Этот портрет создавался по фотографии из семейного архива.
Особенные подарки подготовили для именинницы ее внуки, дети старшей дочери Кристины Орбакайте — 7-летняя Клавдия и 21-летний Дени. О том, как создавался семейный подарок, архивный коллаж, Кристина показала в Instagram.
«С днем рождения, мамулечка. Это коллективное детское творчество», — сказала она.
«Мамочка, подруга, учитель, пример, душа, ласковая бабушка, мудрость, ум, талант, Музыка, понимание, чуткость, ранимость, юмор, находчивость, любовь. С Днём рождения! Нет слов и эмоций, чтобы выразить чувства к тебе! Хочется просто прижаться и тихо сидеть, не замечая времени, шума и суеты! Просто быть рядом», — написала Орбакайте.
Напомним, Алла Борисовна 17 апреля отметит юбилей на сцене Кремлевского дворца, где намерена петь исключительно живьем.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что младшие Дети Гарик и Лиза своим трогательным поздравлением довели Пугачеву до слез. Близнецы подготовили для мамы стихи и подарки, сделанные своими руками.
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