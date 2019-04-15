Пугачевой — 70: как звезды поздравляют Примадонну с юбилеем

Шоу-бизнес

15 апреля знаменитая российская певица, легенда советской эстрады Алла Пугачева, на чьих песнях выросло не одно поколение, отмечает 70-летний юбилей. В этот день Примадонна получает поздравления со всего мира в кругу родных. Многие звездные коллеги обращаются к имениннице в сети, признаваясь ей в любви и оставляя трогательные слова. Одними из первых Аллу Борисовну поздравили Николай Басков, семья модельера Валентина Юдашкина, Анита Цой, Татьяна Навка, Дмитрий и Елена Маликовы.

«Единственная и неповторимая. Безгранично талантливый человек. И в творчестве, и в жизни Вы состоялись так, как никто другой. Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю Вас с юбилеем. На долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной. Здоровья, радости и благополучия! Горд жить с Вами в одно время, петь на одной сцене. Дорожу нашей дружбой. Многая лета, великая певица!», — написал Николай Басков.

«Дорогая Аллочка! Желаем, чтобы ты была счастлива. Наслаждайся каждой минутой! Оставайся всегда молодой, светлой, доброй. Люби и будь любима! С Днем рождения! Семья Юдашкиных — Максаковых!», — нежно поздравили давние друзья Аллы Борисовны, с которыми она проводит семейные праздники.

«Певица Алла Пугачева смело и дерзко изменила представление о советской песне, создала десятки шедевров. Женщина Алла Пугачева по-прежнему красива и любима. Мать Алла Пугачева научила старшую дочь не потреблению благ, а каждодневному труду, честности, доброте. В младших мы тоже не сомневаемся. Дорогая Алла Борисовна, с Днем рождения!», — пишут Маликовы.

«Алла Борисовна всегда уделяла внимание молодым исполнителям. В 1997 году мне тоже посчастливилось быть услышанной этим великим человеком. Отправила ей приглашение на презентацию своего первого альбома „Полет“. И она пришла. А после пригласила меня на „Рождественские встречи“, где я удостоилась чести исполнить целых две песни. Благодарна Алле Борисовне за такой прекрасный старт. За доверие. Хочу пожелать личного благополучия, которое у нее уже есть. И чтобы ее маленькие детки знали, что их мама — не просто женщина, которая поет, а женщина, которая живет в сердце каждого», — трогательно отметила Анита Цой.

Напомним, свой юбилей с размахом Алла Пугачева отметит 17 апреля большим сольным концертом и банкетом более, чем на 200 человек. В сеть попали первые фото и видео с репетиции шоу.

Как ранее писали «ФАКТЫ», ради голоса Алла Пугачева перенесла сложную операцию.

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