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Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения (видео)
Знаменитая российская певица Алла Пугачева 15 апреля получает множество поздравлений от поклонников, друзей, звездных коллег и даже незнакомых людей в честь своего 70-летнего юбилея. Но самыми первыми лично поздравили маму младшие дети — близнецы Гарик и Лиза, которых Пугачевой и Галкину родила суррогатная мать.
Дети заранее готовились к празднику, мастерили своими руками подарки и учили трогательные стихи. Когда Алла Борисовна еще в пижаме спустилась в холл, ее уже ждали Максим с роскошным букетом и дети. Видео, как они поздравляли именинницу и довели ее до слез, Галкин опубликовал в Instagram.
Напомним, свой юбилей с размахом Алла Пугачева отметит 17 апреля большим сольным концертом и банкетом более, чем на 200 человек. В сеть попали первые фото и видео с репетиции шоу.
Как ранее писали «ФАКТЫ» ради голоса Алла Пугачева перенесла сложную операцию.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.