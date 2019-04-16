В Чернобыльской зоне задержали туристов-экстремалов

Происшествия

Во вторник, 16 апреля, пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с работниками Национальной полиции обнаружили двух человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Нарушителями оказались гражданка России и гражданин Украины 1990 и 1981 годов рождения. На них составлены административные протоколы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, пара попала на режимную территорию пешком вне установленных пунктов контроля с целью экстремального туризма и отдыха.

При этом отмечается, что россиянка в нашу страну прибыла легально через один из авиационных пунктов пропуска. Сейчас принято решение о сокращении срока ее пребывания и запрета въезда на территорию Украины.

Зона отчуждения ЧАЭС сегодня — это поверхностный открытый радиоактивный источник. Современная зона отчуждения, где почти не бывает людей, постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.

Напомним, в конце марта СБУ задержала руководителя одного из подразделений отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС, организовавшего незаконный вывоз рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения. При этом продукт не проходил обязательный дозиметрический контроль, для чего полицейский привлек сотрудников полиции охраны зоны загрязнения.

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