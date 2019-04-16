Происшествия

В Одессе масштабный пожар в психбольнице: эвакуированы пациенты и персонал (фото)

Днем во вторник, 16 апреля, на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, расположенном по улице Академика Воробьева, 9.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, на момент прибытия спасателей огнем было охвачено уже более 500 квадратных метров площади в одноэтажном здании мужского отделения центра.

«Пожар был локализован, а затем, в 15:56, ликвидирован, — сказали в главке. — До прибытия подразделений ГСЧС из здания эвакуировали 60 сотрудников и пациентов. По словам администрации больницы, в здании никого не осталось. Пострадавших в результате происшествия нет».

Причина возгорания устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в начале апреля произошел пожар в морском торговом порту «Черноморск» под Одессой. А несколькими днями ранее в этом же порту взорвалась емкость для хранения зерна. В результате ЧП был травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы.

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