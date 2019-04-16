Избран новый глава Высшего совета правосудия

Украина

Во вторник, 16 апреля, Высший совет правосудия избрал нового председателя. Им стал член Высшего совета правосудия (ВПС) Владимир Говоруха.

Теперь уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП.

Как сообщается на сайте организации, по результатам тайного голосования за кандидатуру Владимира Говорухи на должность председателя Высшего совета правосудия проголосовало 17 членов совета, что составляет более половины от конституционного состава ВПС.

Глава Высшего совета правосудия избирается сроком на два года.

Напомним, что судья Киевского апелляционного суда Владимир Говоруха 6 марта 2018 года был избран членом Высшего совета правосудия XV очередным съездом судей Украины и принял присягу, включен в состав Первой Дисциплинарной палаты ВРУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 апреля в Украине назначили 38 новых судей нового Высшего антикоррупционного суда, которые были рекомендованы к назначению Высшим советом правосудия. Перед этим Высшая квалификационная комиссия судей Украины подвела итоги квалификационной оценки и утвердила рейтинги кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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