Дело пленных моряков: Украина обратилась в Международный трибунал

Украина

МИД Украины дополнительно обратился в Международный трибунал морского права с запросом о принятии принудительных мер к российской стороне для освобождения 24 захваченных в Черном море украинских моряков. Об этом в своем Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, в Киеве ожидают, что свое решение Трибунал примет в считанные недели, а действия России будут признаны неправомерными.

«Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делает неминуемым привлечение России к международной правовой ответственностью», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что иск в Международный трибунал уже подан. Об этом заявила заместитель министра Елена Зеркаль.

Напомним, в ноябре 2018 года российские военные обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, пытавшиеся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При этом были ранены трое украинских военных. ФСБ обвинило всех 24 захваченных моряков в незаконном пересечении госграницы России.

На данный момент российский правозащитный центр «Мемориал» поддержал мнение специалистов по международному праву о том, что украинские военные моряки, захваченные россиянами вблизи Керченского пролива осенью 2018 года, являются военнопленными, а керченский инцидент — международным военным конфликтом.

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