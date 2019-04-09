В России признали захваченных украинских моряков военнопленными

Украина

Российский правозащитный центр «Мемориал» поддержал мнение специалистов по международному праву о том, что украинские военные моряки, захваченные россиянами вблизи Керченского пролива осенью 2018 года, являются военнопленными. А керченский инцидент является международным военным конфликтом.

Напомним, в ноябре 2018 года российскими военными были атакованы и захвачены три корабля военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти Керченским проливом в Азовское море. Все 24 украинских военнослужащих, находившихся на судах, были арестованы, трое из них ранены. ФСБ обвинило украинских моряков в незаконном пересечении госграницы России.

Как отмечают российские правозащитники, международным правом не признаются законность оккупации и аннексии Крыма. Претензии России на установление морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, в которую зашли украинские военные суда в ноябре 2018 года, также считаются неправомерными.

Кроме того, правозащитники отмечают, что согласно данным, которые подтверждают и Россия, и Украина, украинские суда заранее сообщили о своем намерении прохода через пролив.

«Конвенция ООН по морскому праву, ратифицированная Россией, не позволяет прибрежным государствам произвольно запрещать мирный проход через проливы иностранным судам, а российско-украинский договор «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» гласит, что «военные корабли под флагом Российской Федерации или Украины пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства», — напоминают в «Мемориале».

Как сообщали «ФАКТЫ», ООН подтвердила, что украинские военнослужащие, захваченные российскими пограничниками на выходе из Керченского пролива, являются военнопленными. Такое определение содержится в обнародованном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. В соответствии с документом, украинские военные попадают под действие Женевской конвенции и будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения. Это означает, что на моряков запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в предоставлении им необходимой медицинской помощи.

В ответ на открытую российскую вооруженную агрессию в Украине вводили военное положение, а в ЕС согласовали пакет «азовских санкций.

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