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Оккупация не пошла на пользу: в сети показали печальные фото дома-музея Чехова в Ялте
За время аннексии Крыма российские оккупанты разрушили на полуострове несколько исторических памятников. Но возвели свои на злобу дня, которые не очень жалуют крымчане. После захвата полуострова пострадал Ханский дворец в Бахчисарае. Приходит в упадок и дом-музей великого русского писателя Антона Павловича Чехова в Ялте. Фото обветшалого исторического здания опубликовала в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
«А что там было? Великий и могучий язык? Неподражаемая русская литература? гмм. Да дом -музей"великого украинского поэта А.П.Чехова"(версия проф. Януковича) в Ялте захирел в гавани совершенно», — пишет блогер.
На фото видны потрескавшийся потолок, некрашенный пол, ржавые ступени и фасад здания с плесенью.
Дом-музей Чехова расположен в Ялте. В нем писатель провёл последние годы жизни, переехав из Москвы по состоянию здоровья. Именно здесь были написаны такие знаменитые произведения, как рассказ «Дама с собачкой», пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», а также повесть «В овраге» и рассказы «Архиерей», «На святках» и «Невеста».
Напомним, в оккупированном Крыму продолжают исчезать артефакты. Происходит разрушение территории античного Пантикапея и пещерного города Качи-Кальон, расположенного между селами Баштановка и Предущельное (Бахчисарайский район) у подножия скального массива на правом склоне долины реки Кача. Памятник насчитывает 250 искусственных пещер. Входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.