26.67 / 26.93 30.05 / 30.46
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оккупация не пошла на пользу: в сети показали печальные фото дома-музея Чехова в Ялте

18:55 16 апреля 2019 45
Дом-музей Чехова в Ялте
Инф. «ФАКТОВ»

За время аннексии Крыма российские оккупанты разрушили на полуострове несколько исторических памятников. Но возвели свои на злобу дня, которые не очень жалуют крымчане. После захвата полуострова пострадал Ханский дворец в Бахчисарае. Приходит в упадок и дом-музей великого русского писателя Антона Павловича Чехова в Ялте. Фото обветшалого исторического здания опубликовала в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«А что там было? Великий и могучий язык? Неподражаемая русская литература? гмм. Да дом -музей"великого украинского поэта А.П.Чехова"(версия проф. Януковича) в Ялте захирел в гавани совершенно», — пишет блогер.

На фото видны потрескавшийся потолок, некрашенный пол, ржавые ступени и фасад здания с плесенью.

Дом-музей Чехова расположен в Ялте. В нем писатель провёл последние годы жизни, переехав из Москвы по состоянию здоровья. Именно здесь были написаны такие знаменитые произведения, как рассказ «Дама с собачкой», пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», а также повесть «В овраге» и рассказы «Архиерей», «На святках» и «Невеста».

Напомним, в оккупированном Крыму продолжают исчезать артефакты. Происходит разрушение территории античного Пантикапея и пещерного города Качи-Кальон, расположенного между селами Баштановка и Предущельное (Бахчисарайский район) у подножия скального массива на правом склоне долины реки Кача. Памятник насчитывает 250 искусственных пещер. Входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины