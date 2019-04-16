Украина

Оккупация не пошла на пользу: в сети показали печальные фото дома-музея Чехова в Ялте

За время аннексии Крыма российские оккупанты разрушили на полуострове несколько исторических памятников. Но возвели свои на злобу дня, которые не очень жалуют крымчане. После захвата полуострова пострадал Ханский дворец в Бахчисарае. Приходит в упадок и дом-музей великого русского писателя Антона Павловича Чехова в Ялте. Фото обветшалого исторического здания опубликовала в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«А что там было? Великий и могучий язык? Неподражаемая русская литература? гмм. Да дом -музей"великого украинского поэта А.П.Чехова"(версия проф. Януковича) в Ялте захирел в гавани совершенно», — пишет блогер.

На фото видны потрескавшийся потолок, некрашенный пол, ржавые ступени и фасад здания с плесенью.

Дом-музей Чехова расположен в Ялте. В нем писатель провёл последние годы жизни, переехав из Москвы по состоянию здоровья. Именно здесь были написаны такие знаменитые произведения, как рассказ «Дама с собачкой», пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», а также повесть «В овраге» и рассказы «Архиерей», «На святках» и «Невеста».

Напомним, в оккупированном Крыму продолжают исчезать артефакты. Происходит разрушение территории античного Пантикапея и пещерного города Качи-Кальон, расположенного между селами Баштановка и Предущельное (Бахчисарайский район) у подножия скального массива на правом склоне долины реки Кача. Памятник насчитывает 250 искусственных пещер. Входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

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