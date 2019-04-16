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Происшествия

В харьковской школе обвалился потолок: фото с места ЧП

19:05 16 апреля 2019 8
Во дворе школы №5, Харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской школе № 5 посреди дня обвалилась часть потолка. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Опасный инцидент произошел в пролете лестничной клетки.

Скрин с видео в Telegram

Пострадавших удалось избежать только потому, что в школе уже закончились уроки.

В данный момент работники учебного заведения ликвидируют последствия обвала.

Напомним, ранее практически аналогичным образом обвалился потолок в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко. Там ЧП случилось в балетном зале, в присутствии маленьких детей (до 7 лет).

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