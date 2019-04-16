Политика

Смена места голосования на выборах президента: в ЦИК указали на интересный момент

Перед вторым туром президентских выборов в Украине количество желающих сменить место голосования избирателей значительно увеличилось. Это констатировала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук в Facebook.

По ее информации, фактически в период 7−15 апреля правом изменить место голосования воспользовались 325 604 гражданина Украины. Это почти на 10 тысяч человек больше по сравнению с первым туром выборов.

Инфографика от Центральной избирательной комиссии

Она напомнила, что отделы Госреестра избирателей начали принимать заявления сразу же после объявления результатов голосования 31 марта.

Наибольшее количество заявлений для изменения места голосования во втором туре выборов было подано жителями Донецкой и Луганской областей — 58 968 и 29 784 соответственно.

Процедура перерегистрирации места голосования осуществлялась в районных отделах Реестра избирателей. Основанием были в т. ч. командировочное направление, договор аренды жилья или билет на самолет, а для переселенцев действует упрощенная схема — им достаточно было лишь подтвердить в отделе свой статус.

Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий во второй тур вышли Владимир Зеленский (за него проголосовали 5 714 034 избирателей, т. е. 30,24% от общего количества включенных в списки для голосования) и Петр Порошенко (3 014 609 избирателей, т. е. 15,95%).

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