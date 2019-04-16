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Украина

Украина подала иск в Международный трибунал против России: когда ожидать решения

20:49 16 апреля 2019 23
Международный трибунал
Инф. «ФАКТОВ»

Украина ожидает, что решение Международного трибунала по морскому праву относительно применения к России принудительных мер по освобождению военнопленных украинских моряков будет принято через месяц. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также озвучил основное требование Украины — освободить захваченных Россией 24 моряков немедленно.

«Украинские моряки должны быть освобождены немедленно — это наше требование к Международному трибуналау в Гамбурге», — написал Климкин, комментируя соответствующее обращение в суд.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Напомним, Россия выдвинула всем 24 украинским военнослужащим обвинение в незаконном пересечении границы РФ, невзирая на то, что захватила их в нейтральных водах Черного моря.

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