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Украина подала иск в Международный трибунал против России: когда ожидать решения
Украина ожидает, что решение Международного трибунала по морскому праву относительно применения к России принудительных мер по освобождению военнопленных украинских моряков будет принято через месяц. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
Он также озвучил основное требование Украины — освободить захваченных Россией 24 моряков немедленно.
«Украинские моряки должны быть освобождены немедленно — это наше требование к Международному трибуналау в Гамбурге», — написал Климкин, комментируя соответствующее обращение в суд.
Чекаємо на рішення за місяць. Міжнародне право ніхто не має ігнорувати. Українські моряки мають бути звільнені негайно — це наша вимога до Міжнародного трибуналу у Гамбурзі. #FreeUkranianPows #LetMyPeopleGo— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 апреля 2019 г.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Напомним, Россия выдвинула всем 24 украинским военнослужащим обвинение в незаконном пересечении границы РФ, невзирая на то, что захватила их в нейтральных водах Черного моря.
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