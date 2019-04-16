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В Украине сократилось количество наличных денег в обращении: обнародована инфографика
По состоянию на 1 апреля 2019 года в наличном обращении Украины находились наличные (банкноты и монеты) на общую сумму 375,4 млрд гривен, из них монеты — на 2,3 млрд гривен (13,2 млрд штук), банкноты — на 373 млрд гривен (2,8 млрд штук). Это на 24,7 млрд гривен (т.е. на 6,2%) меньше, чем по состоянию на начало года (на 1 января 2019 года — 400,1 млрд гривен). Такие данные в своем Facebook обнародовал Национальный банк Украины.
В среднем на каждого украинца приходится 66 банкнот, и 312 монет разных номиналов.
Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (21,8%), тогда как среди монет самой распространенной является 10-копеечная (29%).
Напомним, ранее «ФАКТЫ» дали прогноз финансово-экономического развития Украины в случае переизбрания Петра Порошенко или избрания президентом Владимира Зеленского.
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