Украина

В ответ на иск Украины в морской трибунал Россия предложила приступить к консультациям

МИД России призвал Украину приступить к консультациям об освобождении 24 военнопленных моряков, незаконно захваченных ФСБ в Черном море в ноябре 2018 года, вместо того, чтобы рассматривать этот вопрос в Международном трибунале по морскому праву.

В заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Киев призывают «действовать добросовестно» и проявить «действительную заботу о своих гражданах».

Подчиненные Лаврова также считают, что Украина поторопилась, когда «вместо предусмотренных международным правом и российско-украинскими договорами консультаций обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о предписании временных мер».

Одновременно МИД РФ указал, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», так как России и Украина сделали оговорки о неприменимости предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров, тогда как Россия якобы соблюдает процессуальные права украинских моряков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву с требованием применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, захвачнных Россией в Черном море. В МИД Украины озвучили сроки оглашения решения Трибунала.

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