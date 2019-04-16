В двух киевских районах ночью промоют водопроводные трубы

Общество

В двух районах Киева «Киевводоканал» запланировал промывку сетей. Это мероприятие необходимо для того, чтобы вода в трубах не застаивалась и не теряла качество. Кроме того, во время промывки водопроводные трубы очищаются от возможного осадка. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Киева около 50 домов остаются без горячей воды. Согласно ежегодному графику специалисты займутся профилактикой сетей в Голосеевском и Дарницком районах:

— в Голосеевском районе, где промывать трубы будут с 23:00 17 апреля до 07:00 18 апреля, в зоне работ окажутся улицы Бродовская, Любомирская, Витавская, Рыболовецкая, Залужная, переулки Бродовский и Залужный в селении Чапаевка;

— в Дарницком районе работы проведут с 23:00 18 апреля до 07:00 19 апреля и промывкой охватят сети по улицам Ташкентской, Автопарковой, Коллекторной, Светлой, Бориспольской, Оросительной, Горбунова, Ремонтной, селения Рембаза, ЖБК-135. Предварительно очистят и промоют резервуар № 1 на насосной водопроводной станции «Южный водопарк».

Промывку проводят в ночной период, чтобы не создавать проблем для жителей. Им следует прислушаться к рекомендациям специалистов водоканала: не пользоваться в период проведения работ водой из кранов для приготовления еды и гигиенических целей. Вода становится пригодной к применению после того, как по окончании работ ее спускают до прозрачности и исчезновения постороннего запаха.

Во вторник, 16 апреля, из-за аварий временно отключили воду по адресам:

— улицы Борщаговская, 16, переулок Политехнический, 5а, Щусева, 6, 8, Олены Телиги, 21, 21а, 23, 23а, 25а (Шевченковский район);

— улицы Жмеринская, 1а, Международная, 20−53, Старицко-Черняховская, 2−26 (Святошинский район);

Уточнить сроки ликвидации последствий аварий можно по телефону диспетчерской службы «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.

При отсутствии воды в кране многие горожане пользуются бюветами (сейчас из 198 бюветов 169 работающих). «Киевводфонд», курирующий эти водные комплексы, в нынешнем году планирует отремонтировать 33 бювета. До конца 2025 года намерены привести в порядок все комплексы и построить новые артезианские скважины.

Напомним, что из-за проведения плановых работ на сетях до 20 апреля в Киеве отключили воду жителям более чем ста домов.

Ранее в «Киевводоканале» обратились к горожанам с просьбой не использовать унитазы для сброса мусора. В компании разъяснили, что и почему нельзя выбрасывать в канализацию.

Фото из открытых источников

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