Марка Цукерберга обвинили в продаже личных данных пользователей Facebook

Мир

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг использовал личные данные пользователей социальной сети для обогащения и лидерства на рынке. С таким утверждением выступил во вторник телеканал NBC, которому удалось получить доступ к 4 тыс. страниц документов.

По данным журналистов, глава социальной сети допускал совершение взаимовыгодных сделок с другими компаниями, одним из пунктов которых могло быть предоставление доступа к личным данным пользователей Facebook. Телеканал подчеркивает, что такие сделки совершались на фоне неоднократных заявлений Цукерберга о том, что одна из главных задач, стоящих перед компанией, заключается «обеспечении сохранности информации о личной жизни пользователей».

Документы, оказавшиеся в распоряжении телеканала, датированы 2011 — 2015 годами.

В частности, в NBC утверждают, что Facebook в свое время пошел на сделку с Amazon, в рамках которой предоставил компании предпринимателя Джеффа Безоса «расширенный доступ к данным пользователей» за то, что она вкладывала средства в рекламу в социальной сети, а также пошла с ней на сотрудничество при запуске своего смартфона Fire. В то же время Facebook полностью закрыл доступ к данным своих пользователей неназванному сервису обмена мгновенными сообщениями из-за того, что тот рассматривался в качестве конкурента.

По мнению телеканала, руководство социальной сети применяло «несколько способов требовать от сторонних компаний компенсации» за доступ к данным своих пользователей. Речь идет «как о прямых денежных выплатах, так и о рекламных вложениях и обмене данными».

В NBC напоминают, что ранее международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, обнаружила в открытом доступе сведения, касающиеся пользователей Facebook, которые ненадлежащим образом хранили в облачном сервисе компании Amazon две фирмы, разрабатывавшие приложения для Facebook. Речь шла о мексиканской компании Cultura Colectiva и американской At the Pool. В обоих случаях информация не была защищена паролями, ознакомиться с ней мог любой желающий.

База At the Pool была удалена очень быстро. При этом данные, размещенные Cultura Colectiva, оставались в открытом доступе не менее нескольких месяцев, несмотря на неоднократные обращения UpGuard в эту компанию, а также к операторам сервиса Amazon.

Как известно, в США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора и хранения личных данных работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов человек, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор. После этого Цукербергу пришлось давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в социальной сети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте стало известно, что социальная сеть Facebook из-за ошибки хранила сотни миллионов паролей от аккаунтов своих пользователей незашифрованными.

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