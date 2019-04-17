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Погром со стрельбой: вооруженные люди напали на полицейский пост на трассе Одесса-Киев
Неизвестные лица совершили погром со стрельбой возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. В результате нападения пострадали 5 человек, пишет «Думская».
Журналисты ссылаются на активистку Олесю Голодок, которая утверждает, что группа людей в масках напала на сотрудников «Укртрансбезопасности».
«Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов и общественных деятелей „Украинский Транспортный Союз“. Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления», — сообщила Голодок.
По данным очевидцев, расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, в результате нападения ранены пять человек. Один парень — в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждено пять автомобилей.
Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк пока не смог подтвердить информацию о раненых- возможно, данные из больниц поступят позже.
Что касается нападения, то, по его словам, возле поста одна группа активистов напала на другую.
«Есть свидетельства, что применялась травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся. Дерзость действительно поражает. Все происходило практически на КП… Надеюсь те, кто это устроил пожалеют и понесут адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, также будут проанализирован», — заверил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области грабители в полицейской форме напали на дом.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?