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Происшествия

В Запорожской области грабители в полицейской форме напали на дом (фото)

13:55 16 апреля 2019 126
задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Разумовка Запорожской области к одному из домов подъехал автомобиль «Киа», в котором находилось четверо вооруженных людей. Они совершили нападение на владельцев, забрали у них деньги, после чего скрылись. Все четверо были одеты в форму полиции. В полицию о нападении сообщил сосед пострадавших. Напомним, в Харькове в одном из детских садов наглый вор обокрал детей, забрав пакеты с обувью и одеждой.

По данным областного главка полиции, в Разумовке одного из злоумышленников задержали на месте преступления. При себе у него был пистолет ПМ.

На территории Запорожской области введена полицейская операция «Сирена». Машину, на которой приезжали грабители, работники полиции обнаружили брошенной.

На месте работают следователи, оперативники и эксперты.

Сейчас на розыск и задержание злоумышленников ориентированы все патрули запорожской полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе бывшего милиционера, который вместе с приятелем ограбил семью пенсионеров, Малиновский районный суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. А в Харьковской области задержали банду киевлян, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов в течение последних семи лет.

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