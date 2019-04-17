Россияне жаждут крови: эксперт объяснил странную «любовь» жителей РФ к Сталину

Мир

Любовь современных россиян к Иосифу Сталину связана с «жаждой крови», характерной для современного российского общества. Об этом в интервью «URA.RU» заявил ведущий научный сотрудник института социологии Российской академии наук (РАН) Леонтий Бызов.

На его взгляд, люди хотят, чтобы действующий президент страны с жесткостью советского вождя наказывал «ненавистных им чиновников и банкиров».

Отмечая результаты исследования «Левада-центра», согласно которому роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, социолог списывает народное мнение на милитаризацию общества и пропаганду «культа державности» со стороны СМИ, особенно ТВ. Еще одной причиной он называет желание протеста недовольных людей, которые таким образом выражают свое мнение.

«Они хотели бы, чтобы президент Владимир Путин стал как Сталин и покарал бы ненавистных им начальников, чиновников, банкиров и губернаторов. Эти жажда крови, жажда агрессии присущи современному обществу», — сказал Бызов.

«Популярность Сталина растет, наши исследования в последние годы также показывают, что люди дают положительные оценки его деятельности на общественное мнение влияют отсутствие отрицательной оценки советского периода истории со стороны СМИ и запрос на справедливость. Люди видят, что ее нет, и в какой-то мере связывают личность Сталина с наведением порядка. В СССР разрыв и в уровнях доходов, и в доступе к медицинским услугам был меньше», — уточнил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно последним опросам «Левада-центр», количество сторонников Сталина в России сейчас на рекордном уровне за все годы исследований. Положительно относятся к Сталину 70% опрошенных, а среди всех возможных позитивных чувств («восхищение», «уважение», «симпатия») доминирует уважение. Социологи заметили несколько явных переломов в отношении к Сталину: с 2008 года негативное отношение сменилось нейтральным. А видимый переход от нейтральности к явной симпатии социологи зафиксировали в 2014—2015 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter