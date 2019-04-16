Сталин милее Путина: две трети россиян одобряют диктатора

Мир

Тоска россиян по советским временам и симпатии к диктаторам вылились в закономерный итог: популярность Иосифа Сталина в РФ уже превысила рейтинг нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

Согласно последним опросам «Левада-центр», количество сторонников Сталина в России сейчас на рекордном уровне за все годы исследований. Положительно относятся к Сталину 70% опрошенных, а среди всех возможных позитивных чувств («восхищение», «уважение», «симпатия») доминирует уважение. Социологи заметили несколько явных переломов в отношении к Сталину: с 2008 года негативное отношение сменилось нейтральным. А видимый переход от нейтральности к явной симпатии социологи зафиксировали в 2014—2015 году.

Популярность Сталина растет, и он уже обогнал в рейтингах Путина. Согласно последним данным социологического опроса ВЦИОМ, деятельность Путина одобряют 65,3% россиян. Правда, доверили бы ему решение важных государственных вопросов лишь 33%.

Напомним, в день рождения Сталина в Москве к Кремлевской стене принесли 13,5 тысяч гвоздик. А в 2017 году россияне назвали Сталина самой выдающейся личностью в мировой истории.

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