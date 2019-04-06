Нибиру накроет Землю на Пасху?

Наука и технологии

Не так давно в прессе появились сообщения о новом конце света. По словам конспирологов, Нибиру, которую называют планетой-убийцей, может столкнуться с Землей и погубить ее. Даты называют разные: одни предсказатели настаивают, что это случится уже 21 апреля, другие «назначают» конец света на 28 апреля — на православную Пасху. Ссылаются все при этом на календарь майя, в котором якобы написано, что «Нибиру закроет Солнце и погрузит Землю в глубокую ночь», что вызовет оледенение нашей планеты и смерть на ней всего живого.

О том, есть ли у таких утверждений научные обоснования, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

*Валентина Виттрок

— Прежде всего, нужно определиться с тем, какую звезду сегодня называют Нибиру, — говорит Валентина. — На этот счет существует несколько версий. Автор одной из них — американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин, по словам которого Нибиру — десятая планета Солнечной системы. Она обладает вытянутой эллиптической орбитой, поэтому большую часть времени проводит вне Солнечной системы, возвращаясь в нее раз в 3 600 лет. В своих трудах Ситчин ссылался на шумерскую космологию, согласно которой Нибиру была когда-то двенадцатой планетой Солнечной системы, но после катастрофического столкновения с находившейся между Марсом и Юпитером планетой Тиамат изменила свою орбиту. Тиамат повезло еще меньше: она раскололась на части, которые превратились в Землю, Луну и пояс астероидов и комет.

Свои утверждения Ситчин основывал на текстах древних шумеров, которые предрекали нам конец света в 2012 году. Это их предсказание не сбылось, а значит — и остальные утверждения, как минимум, нужно подвергать сомнению.

Существует еще одна гипотеза, согласно которой Нибиру — это Альдебаран, находящийся в созвездии Тельца. Из-за того, что он находится на самой его вершине, его еще называют «глаз Тельца». Если это на самом деле так, то ничего хорошего от встречи с этим небесным телом нам ждать не приходится. Альдебаран — демоническая планета, находящаяся на так называемой оси катастроф. При попадании на нее разных планет на Земле происходят серьезные катаклизмы. Например, когда на ось катастроф попадает Нептун, случаются несчастья, связанные с водной стихией. 14 апреля 1912 года в такой день «Титаник» столкнулся с айсбергом.

— Тем не менее, на физическом уровне Нибиру пока не открыта. Как астрономы и астрологи могут работать с планетой, которую нельзя ни увидеть, ни просчитать?

— Иногда случается, что какое-то небесное тело сначала просчитывают, а только потом — часто спустя приличное количество времени — открывают на реальном уровне. Так было с Хироном и Нептуном. Интересно, что они обнаруживаются именно тогда, когда в них появляется необходимость. Так, именно с открытия Плутона началось эра ядерной физики, а с открытия Нептуна — эра психологии. Например, астрологи, составляя гороскопы, принимают во внимание такую планету, как Прозерпина, и работают с ней.

— Можно ли говорить о том, что в конце апреля нас ждет Армагеддон?

- Чтобы 28 апреля оказать на Землю влияние, сопоставимое с концом света, Нибиру уже должна находиться в Солнечной системе. Но ученые НАСА, приборы которых улавливают все, даже самые незначительные гравитации пока ничего такого не зафиксировали. Приходилось слышать, что она может «прятаться» за Плутоном и даже за Солнцем, поэтому ее не видно, но это не соответствует истине. Если бы Нибиру находилась в Солнечной системе, не только астрономы, но и простые земляне уже почувствовали бы это на себе: она попросту сбила бы все «настройки», из-за чего все планеты, в том числе и наша, стали бы двигаться по-другому. Ничего подобного не произошло, а значит — посторонних небесных тел большого размера в Солнечной системе нет.

Правда, помимо вышеизложенных существует еще одна гипотеза, и если она окажется верной, то это не сулит землянам ничего хорошего. В разное время Нибиру ассоциировали с Юпитером и Меркурием, а это значит, что она давным-давно находится в пределах Солнечной системы. И тут возможны самые разные варианты, вплоть до самых неожиданных и непредсказуемых.

— Так что же нас ждет в день, на который в этом году выпадает православная Пасха?

— Если обратить внимание на то, в каком положении в этот день будут находиться звезды, то можно говорить только о локальных неприятностях. Луна будет проходить по знаку Водолея, из-за чего возможна плохая погода (вполне вероятен дождь). Не исключены и криминальные разборки. Само по себе и то, и другое неприятно, но говорить о конце света, согласитесь, повода не дает.

— Некоторые предсказатели сдвинули сроки: теперь конец света якобы должен произойти на неделю раньше — 21 апреля.

— Тем более не вижу повода для беспокойства. 21 апреля Солнце войдет в знак Тельца, а Венера — в знак Овна. В таком состоянии планета любви и красоты, которая, к тому же, объединится с Меркурием, сделает наше поведение максимально страстным и спонтанным. Принимая решения или делая выбор, мы будем руководствоваться скорее эмоциями, а не разумом и логикой.

Еще в этот день транзитная Луна будет проходить по знаку Скорпиона. Лучше не совершать крупных покупок и не начинать важных проектов. Но конца света это тоже не предвещает.

Напомним, ранее Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, на какие дни апреля стоит обратить особое внимание.

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