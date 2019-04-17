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Происшествия

Убил беременную: боевик "ДНР" получил серьезный тюремный срок в России

9:23 17 апреля 2019 45
Боевик ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Ростове вынесен приговор т.н. «комбату» 7-й бригады «ДНР» Юрию Свиридову (позивной «Мачете»), который в 2017 году выстрелом в затылок убил беременную «ополченку» Анастасию Ткачеву. Предатель Украины получил 13 лет лишения свободы, сообщил в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Уроженец Макеевки Юрий Свиридов (1978 года рождения) после совершенного им преступления был объявлен в розыск так называемой «военной комендатурой» оккупированной Горловки.

Юрий Свиридов

Анастасия Ткачева

Выяснилось, что будучи в изрядном подпитии, «Мачете» зверски застрелил выстрелом в затылок «заместителя командира медицинского взвода» Анастасию Ткачеву, после чего сбежал. Убитая оказалась дочерью «начальника штаба батальона».

Арестовать его боевики удосужились только в марте 2018 года, а в начале января 2019 года в Ростове начался суд над убийцей. При этом он объявил голодовку из-за скверных условий содержания в СИЗО. Свою вину в совершенном преступлении он отрицал.

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