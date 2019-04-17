Избили и забрали сумку: в Киеве копы с погоней задержали наглых грабителей (фото)

Происшествия

В Киеве патрульные полицейские после погони заблокировали автомобиль, на котором от преследования пытались скрыться люди, ограбившие прохожего. Ранее в селе Разумовка Запорожской области четверо вооруженных злоумышленников в форме полицейских ограбили домовладение.

Как сообщает «Информатор», днем во вторник, 16 апреля, двое мужчин избили прохожего и отобрали у него сумку, а потом сели в автомобиль Opel и скрылись с места преступления. Правоохранители, получившие сообщение об ограблении, начали отрабатывать территорию и на улице Малоземельной (Осокорки) заметили автомобиль, подходящий под описание.

В ответ на требование патрульных остановиться водитель автомобиля Opel лишь нажал на педаль газа. После короткой погони авто заблокировали, из него выскочили четверо мужчин и попытались скрыться в промзоне. Однако патрульные задержали всех четверых, несмотря на то, что последние оказывали сопротивление. Пострадавший узнал нападавших и заявил, что именно эти люди избили его и отобрали сумку с документами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержана банда, в течение семи последних лет нападавшая на инкассаторов. В нее входило 10 человек: один харьковчанин и девять столичных жителей.

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