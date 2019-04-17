Беременная Снежана Бабкина умилила сеть нежным фото

Шоу-бизнес

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, ожидающая третьего ребенка, умилила сеть очередным нежным фото. Будущая многодетная мама показала внушительный животик. В подписи под фото Снежана рассекретила срок беременности и рассказала, что уже набрала 11 килограммов. Она уже строит планы, как после рождения ребенка будет заниматься «суперсиловой йогой».

«Нам 30 недель! Это моя третья беременность. Полет отличный. Растем не по дням, а по часам. С Артусиком мне был 21 год, за всю беременность я набрала 7 кг. С Веселинкой мне было 25 и +10 кг. Сейчас с сыночком уже +11 килограммов, но все еще впереди. Не могу сказать, что расслабилась, и не думаю об этом. Думаю. Думаю, что с июля меня ждет суперсиловая йога. Всем нам счастья и сил быть счастливыми», — написала Бабкина.

Снежана ведет активный образ жизни, вместе с семьей они любят попариться в бане, занимается йогой и делится снимками в сети.

У Сергея также есть старший сын от первого брака, который живет за границей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева беременна вторым ребенком.

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