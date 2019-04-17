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- 10:08 Беременная Снежана Бабкина умилила сеть нежным фото
Беременная Снежана Бабкина умилила сеть нежным фото
Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, ожидающая третьего ребенка, умилила сеть очередным нежным фото. Будущая многодетная мама показала внушительный животик. В подписи под фото Снежана рассекретила срок беременности и рассказала, что уже набрала 11 килограммов. Она уже строит планы, как после рождения ребенка будет заниматься «суперсиловой йогой».
«Нам 30 недель! Это моя третья беременность. Полет отличный. Растем не по дням, а по часам. С Артусиком мне был 21 год, за всю беременность я набрала 7 кг. С Веселинкой мне было 25 и +10 кг. Сейчас с сыночком уже +11 килограммов, но все еще впереди. Не могу сказать, что расслабилась, и не думаю об этом. Думаю. Думаю, что с июля меня ждет суперсиловая йога. Всем нам счастья и сил быть счастливыми», — написала Бабкина.
Снежана ведет активный образ жизни, вместе с семьей они любят попариться в бане, занимается йогой и делится снимками в сети.
У Сергея также есть старший сын от первого брака, который живет за границей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева беременна вторым ребенком.
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