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У «Мисс Боливии» отобрали корону из-за беременности (фото)
Обладательница титула «Мисс Боливия» Джойс Прадо, в декабре прошлого года принимавшая участие в проходившем в Таиланде конкурсе «Мисс Вселенная», лишилась короны первой красавицы страны, которую завоевала в прошлом году. 22-летняя Джойс нарушила условия конкурса, которые запрещают королевам красоты выходить замуж и заводить детей до истечения срока их «царствования». Девушка написала в соцсети Instagram, что она и ее бойфренд (парагвайская модель Родриго Гименес) впервые готовятся стать родителями. И выложила трогательное фото пары, рассматривающей предмет детской одежды. Влюбленные собираются в самом скором времени пожениться.
Прадо не расстраивается из-за того, что ее разжаловали, так как семья и материнство для нее намного важнее всех титулов. Решение сложить корону, как сообщает телеканал Fox News, было принято обоюдно — самой Джойс и организаторами конкурса.
Ранее стало известно, что своего титула лишилась 24-летняя «Мисс Москва» Алеся Семеренко. Это произошло впервые в истории этого конкурса. По словам директора конкурса, после своей победы девушка нарушила условия договора, не появившись ни на одном из запланированных мероприятий. Корона, которую она вернула организаторам, оказалась в плачевном состоянии — ей теперь требуется ремонт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Мисс Россия — 2019» вызвала споры в сети.
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