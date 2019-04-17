Стреляли прямо в голову: детали ночного нападения на активистов под Одессой

Происшествия

16 апреля примерно в 23:00 на пост «Дачное», что находится в пригороде Одессы, напала группа неизвестных. Сразу же после того, как внезапно выключился свет, несколько десятков людей в масках с огнестрельным оружием и дубинками устроили настоящий погром. Они открыли стрельбу по инспекторам «Укртрансбезопасности» и активистам общественной организации «Украинский транспортный союз», которые занимались взвешиванием проезжающих грузовиков. Банда крушила дубинками припаркованные автомобили. Досталось и случайным прохожим.

— Когда началась стрельба, я была возле прилавка, — вспоминает продавец магазина, расположенного возле поста. — Покупатели и другие продавцы выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. Я тоже выскочила. Смотрю — бежит толпа, человек 50. Они начали дубинками бить припаркованные автомобили. Там и моя машина была. Кричу: «Не трогайте автомобиль!» Кто-то скомандовал: «Chevrolet не трогать!» Но мне уже пробили колеса шилом.

Стрельба длилась минут десять. Тут же находились сотрудники полиции, но они никак не реагировали.

— В момент нападения, когда появилось около двух десятков гражданских лиц, когда выключили свет, применять огнестрельное оружие было опасно. Впоследствии именно действия патрульных позволили задержать несколько человек из числа нападавших и оказать медицинскую помощь пострадавшим, — объяснил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

Советник также сказал, что произошедшее на посту «Дачное» — это борьба за контроль над теневыми схемами.

— Речь идет о контроле над теневыми схемами на весовом комплексе и борьбе между «Автодором» и «Укртрансбезпезопасностью». Одни «титушки» действовали в пользу одной стороны, другие — в пользу тех, кто таким образом решил взять контроль в свои руки. Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Конкуренты или кто, разберемся, — сказал Форостяк. — Все происходило на КП. Это не то, что «страх потеряли», это полное неуважение к законам и нормам общественной морали.

Также Форостяк пообещал, что действиям правоохранителей, которые находились рядом с местом побоища и вроде не вмешивались, будет дана правовая оценка.

Первый вице-президент общественной организации «Украинский транспортный союз» Владимир Балин в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что его сотрудникам уже ранее угрожали.

— 20 марта такая же группа неизвестных в масках уже совершала нападение на пост, где работают наши люди. «Титушки», которые назвались представителями общественной организации «Свобода. Социум. Народний супротив», устроили драку, и, не выдвигая никаких требований, скрылись. Мы тогда заявили в полицию о нападении, но на наше заявление так никто и не отреагировал. А теперь, как говорится, «маємо те, що маємо». Трое наших сотрудников сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Один из них находится между жизнью и смертью.

Одна из наших задач — контролировать, чтобы ни один грузовик не прошел мимо поста без взвешивания. Мы эту работу осуществляем совместно с Государственной службой безопасности на транспорте. И дальше будем это делать. Угроз не боимся, — заявил Балин.

Как стало известно «ФАКТАМ», все трое пострадавших — активисты «Украинского транспортного союза». У них разные травмы. Один получил проникающее ранение глаза. Еще одному мужчине выстрелили в голову с близкого расстояния. Медики уже сделали пострадавшему трепанацию черепа, однако состояние активиста критическое.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на активистов под Одессой.

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