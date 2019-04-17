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В Киеве засекли на горячем автовора: в сети показали видео

14:22 17 апреля 2019 63
Автовор
Инф. «ФАКТОВ»

В Соломенском районе Киева две девушки сняли на видео, как молодой человек копается в салоне чужого автомобиля, припаркованного возле многоэтажки. Ранее в Одессе жертвой автоворов стал известный танцор и шоумен Влад Яма.

Видео в социальные сети выложил ресурс «Киев Оперативный». «Конечно, после таких его „визитов“ из салона пропадали все ценные вещи, позже пришли владельцы и подтвердили. Закончилось все тем, что девушки шли за этим ворьем, вызывая патруль, а он развернулся, задул девушку газовым баллончиком и убежал», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове автомобильные воры научились вскрывать автомобили с помощью новейших технологий. Подойдя к квартире автолюбителя, они, пользуясь тем, что водители часто оставляют ключи в прихожей, с помощью специальной аппаратуры считывали код разблокировки замка в машине.


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