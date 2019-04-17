Украина

«Деликатес в квадрате»: в сети показали фото неприятной находки в консервах в Крыму

В сети показали очередное фото «качественных продуктов», которыми кормят жителей оккупированного Крыма. Наряду со странной субстанцией, которую реализуют под видом сыра с плесенью, на полуострове продается и заплесневелая кабачковая икра.

«Севастополь. Честный выбор. Икра с плесенью. Это ж деликатес в квадрате!» — комментирует фотографию, на которой изображена банка с кабачковой икрой блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото некачественной пиццы, которую в оккупированном Севастополе продают детям в школе. «Пицца» не только подгорела до черной корочки, но и имеет ужасный внешний вид, отпугивая своими черными пятнами.

Ранее были опубликованы фотографии зеленого горошка с «сюрпризом», который продается в Крыму. Покупательница из Джанкоя обнаружила в консервации большого зеленого червяка.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter