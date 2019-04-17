- 15:34 В России рассказали, для чего Путину раздавать паспорта жителям оккупированного Донбасса
- 15:31 Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля: названы адреса
- 15:19 «Деликатес в квадрате»: в сети показали фото неприятной находки в консервах в Крыму
- 15:12 Сколько стоит секретная информация об украинцах: названы расценки
- 15:06 Российский суд продолжил арест пленным украинским морякам
- 14:50 Долго не оказывали помощь: появилась информация о состоянии Дмитрия Быкова
- 14:45 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:32 «Только что мне аннулировали действовавшую с 2015 года американскую визу», — уроженка Кривого Рога
- 14:29 Стало известно о новом задержании активиста за раздачу листовок с агитацией
- 14:24 Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»
«Деликатес в квадрате»: в сети показали фото неприятной находки в консервах в Крыму
В сети показали очередное фото «качественных продуктов», которыми кормят жителей оккупированного Крыма. Наряду со странной субстанцией, которую реализуют под видом сыра с плесенью, на полуострове продается и заплесневелая кабачковая икра.
«Севастополь. Честный выбор. Икра с плесенью. Это ж деликатес в квадрате!» — комментирует фотографию, на которой изображена банка с кабачковой икрой блогер RoksolanaToday&Крым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото некачественной пиццы, которую в оккупированном Севастополе продают детям в школе. «Пицца» не только подгорела до черной корочки, но и имеет ужасный внешний вид, отпугивая своими черными пятнами.
Ранее были опубликованы фотографии зеленого горошка с «сюрпризом», который продается в Крыму. Покупательница из Джанкоя обнаружила в консервации большого зеленого червяка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»