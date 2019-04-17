Команда Порошенко срочно сделала важное заявление о времени дебатов

Украина

В штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко просят у Центризбиркома перенести время дебатов в эфире «Громадского» 19 апреля. Ранее сообщалось, что Петр Порошенко намерен в этот день принять участие в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Как сообщают «Українськi Новини», с просьбой внести изменения в постановление ЦИК, регламентирующее порядок проведения теледебатов на «Громадском» с 20:00 на 21:00 в Центризбирком обратился представитель Петра Порошенко в Центральной избирательной комиссии, народный депутат Украины Руслан Князевич. «Есть закон, который требует дебатов на „Громадском“. Есть соответствующая инструкция ЦИКа. От имени нашего кандидата его представитель в ЦИКе Руслан Князевич обращается к ЦИКу относительно внесения изменений в положение о порядке проведения дебатов», — заявил на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

В штабе считают, что оппонент Петра Порошенко настаивает на проведении дебатов на НСК в 19:00 19 апреля, рассчитывая, что президент Украины выполнит требование закона и поедет на 20:00 на «Громадское» и не сможет присутствовать на стадионе. Олег Медведев уточнил, что ЦИК просят перенести время теледебатов с 20:00 на 21:00.

По его словам, закон предусматривает дебаты с 19:00 до 22:00, но и «позволяет отодвинуть немного время». В штабе Петра Порошенко считают, что длительность дебатов должна быть увеличена с 60 минут хотя бы до 90. Что же касается мероприятия на «Олимпийском», то у Порошенко выступают против размещения сторонников кандидатов в разных секторах и установления сцены, а также рассчитывают, что уже в среду, 17 апреля, Национальная полиция и Национальная гвардия уже в среду начнут меры по обеспечению безопасности на НСК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социологи рассказали о сокращении отрыва между Порошенко и Зеленским пред вторым туром голосования на президентских выборах.

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