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Украина

Стало известно, как попасть на НСК "Олимпийский" на дебаты Порошенко с Зеленским

13:16 17 апреля 2019 402
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, которые захотят в пятницу, 19 апреля, прийти на НСК «Олимпийский», где запланированы дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, должны в обязательном порядке зарегистрироваться. Ранее сообщалось, что кандидаты арендовали стадион до конца суток 19 апреля.

Предварительную регистрацию ввели из-за усиления мер безопасности. Также гражданам, которые планируют прийти на стадион, рекомендуют приезжать заранее — на территорию НСК начнут пускать с 16:30, в то время, как начало дебатов запланировано на 19:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского заявили о начале раздачи бесплатных билетов на стадион, где будут проходить дебаты кандидатов в президенты.


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