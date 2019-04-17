Украина

Стало известно, как попасть на НСК "Олимпийский" на дебаты Порошенко с Зеленским

Украинцы, которые захотят в пятницу, 19 апреля, прийти на НСК «Олимпийский», где запланированы дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, должны в обязательном порядке зарегистрироваться. Ранее сообщалось, что кандидаты арендовали стадион до конца суток 19 апреля.

Предварительную регистрацию ввели из-за усиления мер безопасности. Также гражданам, которые планируют прийти на стадион, рекомендуют приезжать заранее — на территорию НСК начнут пускать с 16:30, в то время, как начало дебатов запланировано на 19:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского заявили о начале раздачи бесплатных билетов на стадион, где будут проходить дебаты кандидатов в президенты.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter