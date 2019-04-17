Выборы президента: социологи рассказали о сокращении отрыва между Порошенко и Зеленским

Украина

Социологические исследования показали, что за неделю до второго тура президентских выборов уменьшился разрыв между кандидатами на высший государственный пост — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Ранее сообщалось, что штабы кандидатов 19 апреля до конца суток арендовали НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

Согласно данным, за период с 6 по 15 апреля доля тех, кто определился и пойдет голосовать, у сторонников Владимира Зеленского уменьшилась, а у Петра Порошенко увеличилась, передает 5 канал со ссылкой на исследования Киевского международного института социологии.

Если 6−7 апреля готовность голосовать за Зеленского подтвердили 69,9 процентов его определившихся сторонников, то к 14−15 апреля их доля уменьшилась до 61,9 процентов. У его оппонента Петра Порошено цифры выглядят так: 6−7 апреля — 30,1 процент определившихся участников опроса заявили о готовности прийти на избирательные участки и проголосовать, а 14−15 апреля таковых оказалось 38,1 процента респондентов.

Что же касается дебатов, то 68,7 процента респондентов хотели бы, чтобы они состоялись. При этом для 41,9 процента украинцев они обязательны, для 26,7 процента — желанны, но не обязательны. А 24,7 процента участников опроса не считают их нужными.

При этом в искренность Владимира Зеленского на дебатах верят 50,6 процента респондентов, а 28,4 процента — не верят. Еще 21 процент участников опроса не определились или отказались отвечать. У Петра Порошенко соотношение верю-не верю несколько иное: 19,3 процента и 63,1 процента соответственно. Не определились или отказались отвечать — 17,7 процента.

Для большинства респондентов (51,3 процента) дебаты не являются важным фактором при выборе кандидата, за которого они отдадут свой голос на выборах. Определяющим встреча двух кандидатов является для 14,9 процентов респондентов.

Опрос проведенного с 6 по 15 апреля методом личного интервью. В нем приняли участие 2004 респондентов из 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донбасса). Исследования проводились по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая является репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появился «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского «Битва, которая войдет в историю».

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