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"У них надежды, у нас — безнадежность": российский оппозиционер приструнил антиукраинских пропагандистов (видео)
Российский оппозиционный политик Леонид Гозман сравнил интерес России к украинским выборам со старой девой, которая подглядывает за тем, как пара занимается сексом, и пытается давать советы. Ранее политик заявлял, что российская агрессия на востоке Украины была «глубоким заблуждением» президента РФ Владимира Путина.
В соцсетях выложили отрывок эфира кремлевского телеканала «Россия 1», во время которого Гозман сказал, что завидует украинцам. «Наше серьезное и детальное внимание к их выборам напоминает старую деву, которая смотрит в щелочку, как люди занимаются сексом, и говорит, что они занимаются неправильно… У них выборы есть, а у нас нет, к сожалению. Они толком не знают, кто у них будет президентом (а два месяца назад вообще ничего не знали), а мы знаем все заранее. У них скандалы и бардак, естественно, как и на всех выборах, также, как и в Америке, а у нас — стабильность кладбища, болота», — отметил он и добавил: «У них — надежды. У нас — безнадежность».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная российская писательница Юлия Латынина заявила, что самым опасным сценарием для поствыборной Украины будет, если Владимир Зеленский, в случае его прихода к власти, окажется слабым политиком, и, соответственно, в стране начнется война всех против всех. По ее мнению, при таком раскладе Россия с радостью будет ловить" много рыбы в мутной стране".
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