В Виннице странный “маньяк” нападает на женщин прямо на улице: жертв уже около десятка

Происшествия

В Виннице разыскивают неадекватного мужчину, который на улице колет женщин иглой и убегает. Только за последнюю неделю «маньяк с иглой» (так его уже назвали в соцсетях) атаковал пять молодых женщин. Пострадавшие не видели его лица и могут только сказать, что это был худой мужчина среднего роста в капюшоне. Больше всего женщины боятся, что их хотели заразить ВИЧ-инфекцией или каким-то другим, передающимся через кровь, заболеванием. Пока они сдают анализы, полиция разыскивает злоумышленника.

По словам одной из пострадавших, «маньяк с иглой» атаковал ее в тот момент, когда она гуляла с новорожденным ребенком.

- Это произошло около семи часов вечера, на улице еще было светло, — рассказала «ФАКТАМ» молодая женщина. — Я гуляла с ребенком неподалеку от дома в спальном районе Винницы. Здесь всегда есть люди, рядом находится детский садик. Откуда взялся этот человек, я не поняла. Возможно, он шел за мной. Неожиданно я почувствовала сильный удар в ягодицы. Даже сразу не поняла, что он меня уколол. Подумала, что просто сильно ударил. Он тут же убежал. А я увидела кровь и поняла, что он меня уколол. Судя по тому, что прокол совсем небольшой, он сделал это не ножом. Скорее, шприцем с толстой иглой или шилом. Я ужасно испугалась, вызвала «скорую».

Врачи приехали, оказали первую помощь. Еще я вызвала полицию. Там у меня взяли показания и сказали немедленно идти в медицинский центр, где я смогу сдать анализы на ВИЧ и другие инфекции. Ведь неизвестно, что у этого человека было на уме. А если он действительно хотел чем-то меня заразить?

В медицинском центре я выяснила, что только за последние несколько дней этот маньяк с иглой напал еще как минимум на трех женщин. Все было точно также, как в моем случае: человек в капюшоне подбегал к женщинам, колол их в ягодицы и тут же убегал. Описание этого человека совпадает, но действовал он в разных районах Винницы. Позже я разговаривала с одной из пострадавших. Она, как и я, сейчас ждет результаты анализов, чтобы исключить заражение. Предварительные результаты показали, что тест на ВИЧ негативный. Но еще нет результатов по гепатиту и другим инфекциям.

Я теперь боюсь выходить на улицу. Муж сейчас в отъезде, я одна с маленьким ребенком. Не знаю, где этот маньяк и что у него на уме. А если он опять крутится возле моего дома? Мне действительно страшно.

Об аналогичном случае «ФАКТАМ» рассказала еще одна пострадавшая Ирина. Человек в капюшоне напал на нее, когда она шла в продуктовый магазин.

- Я закричала, — рассказала Ирина. — Он тут же убежал. Но успел сделать то, что хотел — у меня на ягодице остался прокол. Люди в городе действительно напуганы. Надеюсь, этого человека все-таки задержат.

«Это ужас, что со мной случилось! — рассказала несколько дней назад в Facebook еще одна пострадавшая Наталия Закордонец. — Сегодня в 13.00 неизвестный мужчина подошел сзади и уколол меня в ягодицу предметом, похожим на гвоздь. Было такое ощущение, как будто меня просто ударили. Я сразу оглянулась и увидела парня в капюшоне, который убегал. Сначала подумала, что это балуется какой-то подросток. Но придя на работу, обнаружила на штанах кровь и увидела на теле небольшую рану. Сразу поехала в больницу и там мне сказали, что за последние пару дней я уже пятая! Будьте осторожны! Страшно, что средь бела дня больной на голову человек может стольким людям причинить вред. Дай Бог, чтобы все обошлось…»

«11 апреля на улице Амосова неизвестный на моих глазах напал на девушку, — написала еще одна местная жительница Ирина Джога. — Сделал укол ей в бедро и сбежал с места преступления, скрывшись на пустыре за домом. По информации правоохранительных органов этот случай уже не первый. А на улице Космонавтов пострадавшим оказался ребенок»

«Два дня назад этот м… ак уколол девушку возле 33 школы на Вишенке» — написал еще один местный житель.

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В полиции говорят, что маньяка с иглой разыскивают.

- Только за 11 апреля поступило три таких сообщения, — говорит начальник пресс-службы Винницкого областного управления полиции Анна Олейник. — Женщины рассказали, что неизвестный мужчина подбежал и уколол их острым предметом в область ягодиц. Все описывают этого человека одинаково. Говорят, что ему до 30 лет, на нем была черная куртка и серый рюкзак. Согласно их описанию этот человек может иметь проблемы в психикой.

Стоит напомнить, что такие случаи в Украине уже были. Например, в июле 2008 года в той же Виннице задержали такого же «маньяка-укольщика». Он нападал на молодых женщин и даже на детей. Подбегал к ним на улице или на железнодорожном вокзале, колол иглой и убегал. Напал даже на 13-летнюю девочку. Тогда в городе ходили слухи, что это больной СПИДом мстит обществу, заражая таким образом местных жительниц. Но слухи не подтвердились — анализы показали, что пострадавших ничем не заразили. Сам же мужчина после задержания заявил, что он таким образом… заигрывал с девушками. Объяснил, что шприцы были пустые, а он перед тем, как «идти на дело», даже протирал иглу спиртом.

Похожий случай в 2016 году был в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Там неадекватный мужчина с иглой нападал на женщин на протяжении трех недель, пока его не поймали друзья одной из пострадавших. Обошлось без заражений, но пострадали десять девушек.

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Такие же случаи были и в Киеве. В 2006 году в столице такое произошло как минимум с двадцатью молодыми женщинами. Обращаясь в полицию, пострадавшие рассказывали одно и то же: в людном месте неизвестный вонзал в женщину шприц и убегал. Тогда все вспомнили о случаях во Франции, когда людей таким образом действительно заражали СПИДом. Во французских СМИ описывались истории, когда люди могли уколоться, не заметив иглу на кресле в кинотеатре. Там же они находили записку: «Поздравляем, вы только что заразились вирусом иммунодефицита человека». В некоторых случаях у пострадавших потом действительно находили ВИЧ.

А в 2008 году в Нидерландах суд признал виновными в умышленном заражении СПИДом более 10 мужчин трех граждан, которые являлись носителями ВИЧ. Своих жертв они находили на вечеринках гомосексуалистов. Сначала накачивали их экстази и другими подобными наркотиками, а потом путем инъекций вводили им «коктейль», содержавший зараженную кровь всех троих сообщников. Продолжалось это на протяжении двух лет. Преступники получили реальные тюремные сроки — от полутора до девяти лет.

Что делать, если вас укололи? Врачи советуют как можно скорее обратиться в лабораторию и сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С. Также врачи могут начать антиретровирусную терапию. Чем раньше человек попадет к специалисту, тем больше шансов, что попавшая в организм инфекция будет уничтожена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Кривом Роге рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку, отпустили на свободу. Также «ФАКТЫ» рассказывали о маньяке в Соломенском районе Киева, который нападал на людей в темное время суток. Его задержали, но потом тоже отпустили из-под стражи.

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