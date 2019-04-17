Оккупанты вынесли приговор крымским татарам — фигурантам "дела Веджие Кашка"

Общество

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам дела Веджие Кашка — Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Асана Чапуха, признанного также виновным в хранении оружия и боеприпасов, — к трем с половиной годам условно также с испытательным сроком в три года. Об этом в Facebook сообщил журналист «Новой газеты» Антон Наумлюк.

По словам журналиста, суд полностью удовлетворил требование гособвинения.

Суд отказался учитывать решение Симферопольского районного суда, постановившего взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана денежные средства, которые он взял в долг у ветерана крымскотатарского национального движения Ведшие Кашка, и отказывался возвращать.

Кашка обратилась за помощью к Дегерменджи, Аметову, Трубачу и Чапуху, однако их участие в возврате долга сотрудники ФСБ и суд квалифицировали, как вымогательство.

Фактически, как пишет Наумлюк, суд признал отсутствие умысла в действиях обвиняемых, однако при вынесении приговора, это обстоятельство учтено не было. Он считает, что защита, возможно, будет подавать апелляционную жалобу на приговор суда.

Кроме того, Наумлюк сообщил, что Севастопольский городской суд арестовал имама мечети поселка Штурмовое Рустема Абилева, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности до 10 июня.

Абилев был задержан 15 апреля после обыска в мечети и у него дома в Штурмовом. Кроме того, обыски прошли у свидетелей по делу.

Напомним, адвокат Николай Полозов ведет собственное расследование гибели Веджие Кашка и всех обстоятельств задержания крымских татар 23 ноября 2017 года.

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