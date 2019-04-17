ГПУ завела на Сытника дело после показаний Крючкова

Происшествия

Государственное бюро расследований открыло дело о получении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником взятки «в особо крупном размере». Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сытнику инкриминируют ч. 4 ст. 368 УК — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.

По данным следствия, взятку Сытник, предположительно, получил от бывшего главы компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, который заявил об этом во время заседания суда по его делу.

«Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов… за содействие в следствии», — сказал он.

Как сообщает «Обозреватель», по словам Крючкова, уголовное дело в отношении Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто давно. О чем, как заверяет Крючков, должен быть в курсе генпрокурор Юрий Луценко.

Дело открыто также и против Крючкова, который, по версии следствия, давал взятку.

Процессуальное руководство расследования, как сообщила Сарган, осуществляет Генпрокуратура.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о «чистках» в НАБУ, связанных со скандалом в «Укроборонпроме». НАБУ отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, имена которых фигурируют в расследовании Bihus.info.

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