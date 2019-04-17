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Украинский суд арестовал выданного Германией бывшего нардепа Крючкова
Бывшего руководителя компании «Энергосеть», экс-депутата от «Блока Юлии Тимошенко» Дмитрия Крючкова, на днях экстрадированного из Германии, взяли под стражу с возможность внесения залога в размере 7,11 млн гривен. Такое решение в среду, 17 апреля, принял Соломенский райсуд Киева.
Также суд обязал Крючкова сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Отметим, обвинение просило суд арестовать Крючкова с правом внесения залога в сумме 346 млн гривен. Адвокаты же Крючкова настаивали на его освобождении.
Напомним, Крючков был экстрадирован в Украину из Германии 15 апреля. Его подозревают в хищении через незаконные схемы на рынке электроэнергии. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 346 млн гривен.
Как сообщали «ФАКТЫ», Крючков был объявлен в розыск в 2017 году. Искали экс-депутата как украинские органы, так и структуры Интерпола. В апреле 2018 года экс-депутата задержали в Германии. В мае того же года подозреваемый вышел из тюрьмы под залог. Дело Крючкова насчитывает 90 томов.
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