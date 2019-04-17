Многодетная мать, убившая своего 8-месячного ребенка, отделалась условным сроком

Происшествия

Межевский районный суд Днепропетровской области приговорил 21-летнюю многодетную мать, лишившую жизни своего восьмимесячного ребенка, к четырем годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения наказания. Ранее в Николаеве суд приговорил к 10 годам лишения свободы горе-мать, которая сбросила младенца с моста.

Трагедия произошла в январе этого года. Молодая женщина, мать троих маленьких детей, беременная четвертым, занималась домашними делами, когда услышала из спальни плач восьмимесячной дочки. Она подошла к кроватке и пыталась успокоить грудничка, однако ребенок продолжал плакать. Тогда мать вышла из себя и ударила дочь по лицу. Естественно, после такого «успокоения» крошка зашлась криком, а разъяренная мамаша подняла младенца и бросила на кровать. Бросила с такой силой, что ребенок ударился головой о деревянный подлокотник кровати и больше уже не подавал признаков жизни.

Испугавшись содеянного, женщина тут же вызвала «скорую», но врачи лишь констатировали смерть. Позже судмедэксперты диагностировали у крошки перелом теменной кости черепа, повлекший за собой сильное кровотечение и отек мозга, которые и привели к летальному исходу.



— Это были не единственные травмы, обнаруженные на теле ребенка, — объяснил «ФАКТАМ» помощник прокурора Днепропетровской областной прокуратуры Александра Сараева. — На лице и теле ребенка были синяки и ссадины, разбита губа, гематома на глазу. Все эти травмы появились примерно за неделю до гибели малышки, что подтверждает тот факт, что мать неоднократно била младенца. Да она и сама подтвердила это в своих показаниях. Правда, говорила, что таким образом хотела успокоить ребенка. Конечно, она не ожидала, что все так закончится.

И на досудебном, и на судебном следствии она полностью признала свою вину, плакала и раскаивалась. Это частично смягчило приговор, Суд квалифицировал ее действия как убийство по неосторожности и приговорил многодетную мать к четырем годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на три года. То есть, если в ближайшие три года она не совершит нового преступления, то ей не придется отбывать срок за решеткой. Если же снова сделает что-то противозаконное, то четыре года будет находиться в местах лишения свободы за это преступление и еще какое-то количество — за новое, если она его совершит.

Что касается троих ее детей, то их забрали у матери на время судебного разбирательства, и они сейчас живут с бабушкой — матерью обвиняемой. Их отец находится в местах лишения свободы, причем уже не в первый раз. Покровский суд Днепропетровской области рассмотрит дело о лишении обвиняемой родительских прав в отношении всех ее детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве судят мать, которая заморила голодом своих детей, оставив их запертыми без еды и воды на девять дней.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter