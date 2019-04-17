Путин назначил новую "правую руку" Суркова

Мир

Президент России Владимир Путин, который на днях отправил в отставку «куратора по Украине» — главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна, нашел ему замену.

Своим указом Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

Филатов несколько лет занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией.

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал «куратором» так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые при поддержке российской армии захватили и контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в российских СМИ появилась информация о том, что президент Путин намерен раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта.

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