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Путин назначил новую "правую руку" Суркова
Президент России Владимир Путин, который на днях отправил в отставку «куратора по Украине» — главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна, нашел ему замену.
Своим указом Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.
Филатов несколько лет занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией.
В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал «куратором» так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые при поддержке российской армии захватили и контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», в российских СМИ появилась информация о том, что президент Путин намерен раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта.
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