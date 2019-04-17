- 15:39 Команда Порошенко срочно сделала важное заявление о времени дебатов
- 15:34 В России рассказали, для чего Путину раздавать паспорта жителям оккупированного Донбасса
- 15:31 Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля: названы адреса
- 15:19 «Деликатес в квадрате»: в сети показали фото неприятной находки в консервах в Крыму
- 15:12 Сколько стоит секретная информация об украинцах: названы расценки
- 15:06 Российский суд продолжил арест пленным украинским морякам
- 14:50 Долго не оказывали помощь: появилась информация о состоянии Дмитрия Быкова
- 14:45 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:32 «Только что мне аннулировали действовавшую с 2015 года американскую визу», — уроженка Кривого Рога
- 14:29 Стало известно о новом задержании активиста за раздачу листовок с агитацией
В России рассказали, для чего Путину раздавать паспорта жителям оккупированного Донбасса
В российских СМИ появилась информация о том, что президент Путин намерен раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что «это вынужденное и довольно болезненное решение» лидер Кремля принял после первого тура президентских выборов в Украине, когда понял, что втолкнуть Донбасс обратно на его условиях не получится.
«Раздавая российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России. Но с другой стороны такой шаг немного приподнимает его имидж в глазах патриотической общественности. Мол, позаботился о народе. Но в целом это болезненное для Путина решение, ведь ему этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на*рен не нужен. Для него лучше бы было, если бы эта территория дестаблизировала Украину», — пишет Орешкин блоге на OBOZREVATEL.
Второй момент, на который обращает внимание политолог, это население Донбасса, которое вместе с российским гражданством получит право стать избирателями. А это уже электоральный потенциал для российских выборов.
«Невозможно будет проверить, сколько людей и за кого проголосовали. И так как местные власти от Кремля зависят целиком и полностью, то на 90% нарисуют то, что надо. На кону — 2 млн голосов. К тому же в „Л/ДНР“ без следа расходуются любые финансовые ресурсы. Так что граница укрепляется, но не признается, как с Приднестровьем. Тухлая территория», — уверен политолог.
Вместе с тем, российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство жителям оккупированного Донбасса. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подобные публикации вызваны «повышенным интересом к этой теме в российских СМИ».
Напомним, президент Украины Петр Порошенко, который уверен, что имеет все основания выиграть выборы в предстоящее воскресенье, заявил, что переговоры по Донбассу с лидером Кремля Владимиром Путиным могут состояться в конце мая начале июня этого года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!