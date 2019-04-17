В России рассказали, для чего Путину раздавать паспорта жителям оккупированного Донбасса

Украина

В российских СМИ появилась информация о том, что президент Путин намерен раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что «это вынужденное и довольно болезненное решение» лидер Кремля принял после первого тура президентских выборов в Украине, когда понял, что втолкнуть Донбасс обратно на его условиях не получится.

«Раздавая российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России. Но с другой стороны такой шаг немного приподнимает его имидж в глазах патриотической общественности. Мол, позаботился о народе. Но в целом это болезненное для Путина решение, ведь ему этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на*рен не нужен. Для него лучше бы было, если бы эта территория дестаблизировала Украину», — пишет Орешкин блоге на OBOZREVATEL.

Второй момент, на который обращает внимание политолог, это население Донбасса, которое вместе с российским гражданством получит право стать избирателями. А это уже электоральный потенциал для российских выборов.

«Невозможно будет проверить, сколько людей и за кого проголосовали. И так как местные власти от Кремля зависят целиком и полностью, то на 90% нарисуют то, что надо. На кону — 2 млн голосов. К тому же в „Л/ДНР“ без следа расходуются любые финансовые ресурсы. Так что граница укрепляется, но не признается, как с Приднестровьем. Тухлая территория», — уверен политолог.

Вместе с тем, российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство жителям оккупированного Донбасса. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подобные публикации вызваны «повышенным интересом к этой теме в российских СМИ».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко, который уверен, что имеет все основания выиграть выборы в предстоящее воскресенье, заявил, что переговоры по Донбассу с лидером Кремля Владимиром Путиным могут состояться в конце мая начале июня этого года.

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