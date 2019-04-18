Шоу-бизнес

Селебритиз в зале и Волочкова на подтанцовке: появились первые подробности юбилейного концерта Аллы Пугачевой (видео)

Вчера, 17 апреля, в Москве, в Кремлевском дворце проходил юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Этим выступлением артистка пообещала красиво завершить свою карьеру, напоминает eg.ru.

На концерте Аллу Борисовну чествовали чиновники, а также такие знаменитости, как дизайнер Валентин Юдашкин, певец Филипп Киркоров (явившийся вместе с детьми) и другие представители шоу-бизнеса.

На подтанцовках у Примадонны была небезызвестная балерина Анастасия Волочкова, которую певица представила «королевой Инстаграма».

Как только Алла появилась на сцене, весь зал вскочил и начал скандировать: «Мы вас любим!».

Несмотря на то, что первоначально фотографировать и снимать на камеру действо зрителям собирались запретить, все присутствовашие смогли сделать фото и видео с концерта.

Судя по этим кадрам и восторженным комментариям, Пугачева держалась на сцене бодро, выглядела хорошо, и голос ее не подводил.

Атмосфера шоу тоже не разочаровала. «Как же красиво, мурашки по коже», — пишут поклонники звезды, которым не удалось попасть на ее последний концерт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в свой день рождения Алла Пугачева дала откровенное интервью и впервые привела детей на телевидение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter