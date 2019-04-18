- 7:15 Плюс 20 и выше: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 6:55 Федул Ветреник: какой праздник отмечается 18 апреля и что нужно обязательно сделать в этот день
- 6:25 Селебритиз в зале и Волочкова на подтанцовке: появились первые подробности юбилейного концерта Аллы Пугачевой
- 5:55 Сегодня потеплеет: синоптик порадовала украинцев по-настоящему весенним прогнозом
- 5:20 Можно получать больше: в ПФУ объяснили, как украинцам изменить вид пенсии
- 4:50 Протоиерей русской церкви несколько месяцев насиловал 12-летнюю прихожанку и снимал происходящее на видео
- 4:08 «Усатый нянь»: присматривать за ребенком Гарри и Меган могут поручить мужчине
- 3:45 Страшный Синдром бабочки: в США родился младенец без кожи и со сросшимися пальцами на руках
- 2:55 Нелепая смерть на капоте автомобиля: в Киеве Chevrolet "снес" нарушителя на проспекте Шухевича
- 2:25 На свадьбу дочери криминального авторитета в Армению прибудут несколько сотен «воров в законе», — СМИ
Селебритиз в зале и Волочкова на подтанцовке: появились первые подробности юбилейного концерта Аллы Пугачевой (видео)
Вчера, 17 апреля, в Москве, в Кремлевском дворце проходил юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Этим выступлением артистка пообещала красиво завершить свою карьеру, напоминает eg.ru.
На концерте Аллу Борисовну чествовали чиновники, а также такие знаменитости, как дизайнер Валентин Юдашкин, певец Филипп Киркоров (явившийся вместе с детьми) и другие представители шоу-бизнеса.
На подтанцовках у Примадонны была небезызвестная балерина Анастасия Волочкова, которую певица представила «королевой Инстаграма».
Как только Алла появилась на сцене, весь зал вскочил и начал скандировать: «Мы вас любим!».
Несмотря на то, что первоначально фотографировать и снимать на камеру действо зрителям собирались запретить, все присутствовашие смогли сделать фото и видео с концерта.
Судя по этим кадрам и восторженным комментариям, Пугачева держалась на сцене бодро, выглядела хорошо, и голос ее не подводил.
Атмосфера шоу тоже не разочаровала. «Как же красиво, мурашки по коже», — пишут поклонники звезды, которым не удалось попасть на ее последний концерт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в свой день рождения Алла Пугачева дала откровенное интервью и впервые привела детей на телевидение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...