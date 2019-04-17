Шоу-бизнес

Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, не раз говорила, что не любит праздновать свой день рождения. А юбилей ее вообще пугал. Можно только представить, чего стоило телевизионщикам уговорить Примадонну прийти в студию, да еще со всем семейством, друзьями и коллегами, которые раскрывали секреты певицы. Алла Борисовна сделала исключение для программы «Пусть говорят» и поделилась некоторыми своими тайнами. В студии легенду советской эстрады поддержали старшая дочь Кристина Орбакайте с тремя детьми, муж Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой, поэт Илья Резник, певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев, декоратор Борис Краснов.

«Уже столько дней обо мне так много говорят, что сама с интересом узнала о себе много нового. Все и все обо мне знают, оказывается», — сказала Пугачева, появившись в студии в элегантном чероном платье с пышной юбкой и сходу заявила, что удивлена таким вниманием к своей персоне. Она призналась, что не любит праздновать день рождения, предпочитает спонтанные посиделки, встречи с друзьями.

«С детства не люблю день рождения. Мы жили в комнате площадью всего 12 метров, которую еще умудрились делить на две части. Наши с братом дни рождения всегда отмечали взрослые. Подарки принесут и отправляют нас во двор, а сами пили, ели, играли в картишки. А мы ждали, когда все разойдутся. В студенческие годы просто скидывались на бутылочку и закуску. Когда стала звезда-звездень, отмечали на гастролях обычно. После концерта собирались — картошечка, селедочка, водочка. Помню эту примороженную жареную картошку, сладкую, с лучком в Омске. Такие посиделки мне нравились гораздо больше.

Как вспомню 50-летний юбилей в «Метрополе», когда пришло около ста человек. Я практически провела весь праздник, говорила тосты за каждого, кто был в зале. Когда все закончилось, я дико устала. И сейчас говорила всем — не надо ничего. Но все равно, все же припрутся. И такое творится, пока я жива", — смеясь сказала Пугачева.

С особым удовольствием Алла говорила о младших детях — пятилетних близнецах Гарике и Лизе, которых родила суррогатная мать. Певица призналась, что давно мечтала о детях и заморозила свои яйцеклетки. Чтобы иметь детей она даже обращалась к высшим силам.

«Мы с подругой ночью, при полной луне пошли в поле недалеко от нашего дома. Поставили столик, взяли по бокалу вина, я загадала желание. Сидим такие в тишине, а тут детские голоса вдруг: «Ах, вот вы где!». Это дети Никиты Михалкова нас нашли, они тоже рядышком жили. Желание, кстати, сбылось, — призналась Алла Борисовна. — Гарри — вылитый Макс. А Лиза — это я. Если дети цапаются, то Лиза, как и я, такая мудрая, уступает. Немножко у нее, конечно же, перебор с нарядами. Модница она у меня. Это она в мою мать пошла. Она тоже любила наряжаться. Я думала, что Гарик сурово относится к Лизе. А когда она ножку поранила, ее отвезли в больницу, сын вещи собрал и расплакался: «Мама, хочу к Лизе!».

Пугачева уверяет, что и концерт затеяла только ради того, чтобы дети увидели ее на сцене не в архивных записях, а такой, какой она есть сейчас, чтобы они запомнили ее. Но потом все закрутилось и пришлось делать масштабное шоу с телесъемкой.

«Я хотела снять концерт для своих детей, чтобы они увидели маму на сцене. А киношники, которых я пригласила концерт снимать, меня подловили: «А как же мы покажем этот концерт детям? Надо снять еще зал, цветы!» И я сказала: «Хорошо, сделаем концерт!» А потом передумала, позвонила своему директору Лене Чупраковой, а она мне говорит: «Алла Борисовна, а билеты все проданы!», — рассказала Алла Борисовна.

Гарри и Лиза одним своим появлением умилили всю студию. Они прочли поздравительные стихи, вели себя раскованно и делились семейными секретами. Они признались, что «мама и папа у нас главные в семье». Лиза поведала, что родители никогда не ругаются. Потому что «наша мамочка — послушная девочка». «Просто Алла — дипломат», — раскрыл секрет счастливой семейной жизни Максим Галкин.

Кстати, она не в восторге от того, что муж регулярно выставляет их жизнь и детей в Instagram. «Уж так в мою голову внедрено, что хвастаться нельзя, завидовать нельзя, в замочную скважину подглядывать нельзя. Мне кажется, и этот Instagram для людей, которым чего-то не хватает. Может, популярности, удовлетворенности, общения. Я стараюсь понять таких людей… Максим ведь первый раз папа», — сказала Алла.

Звездные гости раскрыли некоторые закулисные подробности личной жизни Пугачевой. Николай Басков нахваливал ее кулинарные таланты, особенно куриные котлеты и плов. А также рассказал о пристрастии к казино. Как однажды Максим и Алла позвали его в новое заведение, где он проиграл все деньги и еще остался должен Пугачевой небольшую сумму.

«Я не азартная. Только в одно казино ходила, пока у нас не запретили. Это даже не казино было, а клуб, где можно было встретить интересных творческих людей, не буду называть их фамилии. В казино меня перестали пускать, как только я там выиграла», — призналась Пугачева.

Старший брат Максима Галкина прямо в студии попросил у Аллы прощения. Оказывается, он был категорически против союза брата с певицей.

«Что ты делаешь? Разница в возрасте, детей не будет. Разные глупости говорил я Максиму. А потом пообщался с Аллой и все понял. Она просто позвонила и сказала: „я сейчас приеду“. Мы сели, поужинали, я что-то говорил, она только молчала и слушала. А когда уходила, уже в дверях спросила: „Ну, ты понял?“. Понял. Это счастливейшая семья, дети шикарные. Алла, прости меня, дурака», — признался Дмитрий. Сейчас они прекрасно дружат семьями, проводят вместе свободное время.

7-летняя внучка Клавдия Земцова — еще один повод для гордости звездной бабушки. Пугачева не сомневается, что девочка продолжит артистическую династию.

«Запомните эту девочку. Клавдия — копия меня в детстве. Такая же застенчивая. Будущая голливудская звезда. Сто процентов», — сказала она о дочке Кристины Орбакайте. В студии также появились ее сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров.

«Она была для нас Аллусей, подругой. Всегда с нами играла. Она нас воспитывала в форме игры. Помню, как-то ныл, что мне скучно. Алла дала мне кисточки, краски и говорит: иди, скамейки покрась», — рассказал 21-летний Дени. Старший внук Пугачевой Никита Пресняков, в свою очередь, подчеркнул, что никогда не обращается к бабушке за советом.

«Я с детства бунтарь. Никого не слушаю, у меня свое мнение», — рассказал Никита. «Он еще и нас поучает», — добавила про непростой характер сына Кристина Орбакайте. «Главное, чтобы твой бунтарский характер помог, а не помешал. А может тебе фамилию сменить? Чтобы не Пресняков, не Пугачев, а свою придумать, а?» — предложила внуку Пугачева.

Целый вечер она была просто душкой. Досталось только одному из бывших мужей — Александру Стефановичу, который регулярно подбрасывает прессе новые «сенсационные детали» из жизни Пугачевой.

«Александр Борисович, если вы уж придумали, что сделали из меня певицу в 77 году… Кстати, в 75 году я уже спела „Арлекино“. Если вы вынуждены так говорить, если у вас другого заработка нет, кроме этих 30 сребреников, что вы получаете за истории про меня, выступайте тогда с лекциями, передайте опыт молодым. Или сделайте еще одну певицу. А то получается, что только меня сделали. Везде суется эта морда. Уже надоел», — не сдерживала Алла Борисовна эмоций.

Напомним, 17 апреля она отпразднует юбилей грандиозным концертом на сцене Кремлевского дворца. Билеты на шоу были проданы в первые дни продаж. За места в партере поклонники Примадонны выкладывали кругленькую сумму (примерно по 40 тысяч гривен).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дети своими трогательными поздравлениями довели Пугачеву до слез.

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