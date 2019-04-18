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Ким Кардашьян объяснила тайну раковин у себя на кухне и в ванной (фото, видео)

Американская телезвезда, модель и светская львица Ким Кардашьян решила объяснить своим фанатам тайну раковин у себя на кухне и в ванной. Это загадочное сантехническое оборудование поставило в тупик поклонников Ким после того, как она провела видеоэкскурсию по своему калифорнийскому особняку стоимостью 60 миллионов долларов для журналистов и читателей издания Vogue.

На кухне и в ванной в наличии были только краны, а сами раковины как таковые отсутствовали — вместо них была ровная плоская столешница. Высказывались различные предположения о том, как это функционирует. Ким, наблюдая такой ажиотаж, решила выступить с пояснениями.

Самые глазастые заметили на столешнице небольшие прорези. Как рассказала Кардашьян, именно туда и стекает вода. Она показала видео, на котором видно, как вода растекается прямо по столешнице и попадает в сток. Это была идея дизайнера интерьеров Акселя Вервурдта и архитектора Клаудио Сильвестрина, нанятых Ким и ее мужем-рэпером Канье Уэстом.

«Клаудио предложил, чтобы раковины стояли отдельно от стены. Мы подумали, что так будет круче», — рассказала Кардашьян. Было создано восемь прототипов, из которых выбрали один наиболее подходящий.

Заодно Ким показала также своей необычный выключатель: прямо в стену вделаны три кнопочки — «включить», «выключить» и «приглушить». «Без всяких коробок — я решила, что это действительно круто и визуально более привлекательно», — прокомментировала Ким.

Выключатель Ким Кардашьян

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