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- 13:37 Ким Кардашьян впервые показала фанатам свой дом: публику поразили загадочные кухонные раковины
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Ким Кардашьян впервые показала фанатам свой дом: публику поразили загадочные кухонные раковины (фото, видео)
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян впервые показала фанатам свой роскошный калифорнийский особняк изнутри. 38-летняя Ким и ее муж-рэпер Канье Уэст пустили к себе в гости журналистов издания Vogue.
Поклонников пары впечатлили интерьеры, выполненный в минималистическом стиле и в основном в белом цвете. Здесь нет ничего лишнего, и Ким даже сравнила свое просторное жилище с монастырем. Но больше всего фанатов потрясла кухня Кардашьян. А точнее — загадочные кухонные раковины. Собственно говоря, там есть краны, а сами раковины отсутствуют — вместо них имеется ровная плоская столешница.
Это чрезвычайно заинтриговало сеть. «Самая загадочная вещь, которую я когда-либо видел», «Я все время думаю о раковинах Ким Кардашьян», «Расскажите, как работают эти раковины, куда уходит вода?» — писали пользователи сети. Ответы на эти вопросы также давались самые разнообразные. Кто-то предположил, что столешница сделана из впитывающего воду материала. Кто-то считает, что впереди виднеются небольшие отверстия, куда должна стекать вода. А другие считают что эти отверстия находятся на крышках, прикрывающих настоящие раковины.
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