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Близнецы появились на свет с разницей в три месяца и в их свидетельствах указан разный год рождения
В немецком городе Кельн состоялись необычные роды, которые врачи назвали «медицинской сенсацией» и, возможно, «мировым рекордом». Близнецы появились на свет с разницей в 97 дней. В их свидетельствах о рождении указаны разные годы. Так, сначала, 17 ноября 2018 года мама по имени Оксана произвела на свет на 26-й неделе беременности недоношенную Лиану. Малышка весила всего 900 килограммов. После ее рождения схватки у роженицы прекратились и шейка матки закрылась. Врачи решили дать матери возможность доносить второго ребенка, имевшего собственную плаценту, до конца. И это сработало.
Сестричка Лианы Леони появилась на свет на четыре дня позже ожидаемого срока — 22 февраля 2019 года. Вес девочки составил солидные 3,7 килограмма.
Как сообщает издание The Mirror, до сих пор рекордом считалась разница в 87 дней, с которой появились на свет близнецы в Ирландии в 2012 году.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», драку близнецов в утробе матери во время УЗИ засняли на видео.
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