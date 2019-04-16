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Драку близнецов в утробе матери во время УЗИ засняли на видео
28-летний китаец по фамилии Тао, житель города Иньчуань, заснял на видео изображение, показанное на мониторе во время УЗИ его беременной близнецами жены. Клип набрал более 2,5 миллионов лайков в китайских соцсетях. На кадрах видно, как девочки-близнецы «дерутся», отпихивая друг друга и нанося «удары» крошечными кулачками — как будто боксируют.
Это зрелище рассмешило будущего отца. Хотя, как говорят врачи, ситуация на самом деле была довольно опасной. Обычно близнецы отделены друг от друга своими собственными амниотическими мешками — условно говоря, каждый их них находится в своей «комнатке». Однако в данном случае сестрички были так называемыми моноамниотическими близнецами, то есть у них был в матке один амниотический мешок на двоих. Это очень большая редкость. Вероятность такой беременности составляет около 1% из всех случаев беременности идентичными близнецами. При этом существуют повышенные риски — вплоть до смерти одного или обоих детей. Наибольшая опасность кроется в том, что пуповина может быть пережата, что перекроет доступ кислорода к ребенку. Шансы выжить при такой беременности составляют у малышей примерно 50 процентов.
Однако в данном случае, как пишет Daily Mail, все обошлось. Сестрички благополучно появились на свет путем кесарева сечения. Обе полностью здоровы. Их вес — 1630 и 1950 граммов.
Тао говорит, что не ожидал, что его дочери станут интернет-звездами, еще не родившись. Он говорит, что видел также на УЗИ-мониторе, как его нерожденные дочки нежно обнимались. «Я уверен, что они будут жить в гармонии друг с другом, когда подрастут», — говорит китаец.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сиамские близнецы с одной парой ног на двоих отметили 18-летие и не жалеют об отказе от разделения.
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