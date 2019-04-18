Мир

На двух итальянских студентов возложили вину за лесной пожар в провинции Комо, возле одноименного озера — одного из самых живописных в стране. Вспыхнувший возле горы Монте-Берлинджера пожар начался 30 декабря 2018 года. Его не удавалось погасить в течение нескольких дней. Огонь уничтожил около 1000 гектаров леса.

Как сообщает BBC, 22-летним студентам выписан штраф в размере 13,5 миллиона евро каждому — из расчета 118−593 евро за каждый квадратный метр сгоревшего леса. Сами они считают, что их них сделали «козлов отпущения». По словам молодых людей, они действительно устроили пикник возле лесного домика (который принадлежал деду одного из приятелей) и жарили барбекю, что стало причиной возгорания. Однако, они говорят, что сразу же вызвали пожарных и сами отважно пытались погасить огонь. А кроме того парни уверены в том, что пламя распространялось сразу из нескольких мест — так что несправедливо обвинять в случившемся их одних. Студенты утверждают, что сами являются настоящими жертвами этой истории.

Адвокат приятелей считает штраф нелепым. «Какой смысл накладывать административные санкции, заранее зная, что двое мальчиков, которые все еще студенты, не смогут это оплатить», — сказала она. Однако прокурор настаивает на том, что сумма штрафа должна стать сигналом для людей быть более ответственными в том, что касается защиты окружающей среды.

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